Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Неравнодушная часть аудитории Рунета гипнотизирует мониторы с новостями о победах, вояжах и инициативах друзей, потенциальных друзей, гипотетических друзей, скрытых друзей, друзей по факту и исторических друзей с такой силой, что создается впечатление, что еще одно напряжение коллективной воли — и тут же наступит мир, благодать и тишь, нарушаемая только хлопаньем шампанского и скрипом дивана.
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