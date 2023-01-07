В Новосибирске в ночь на Рождество произошла массовая драка

Причиной конфликта стало дорожно-транспортное происшествие на улице Депутатской.В центре Новосибирска ночью 7 января произошла массовая драка: два автомобиля столкнулись на улице Депутатской практически в нескольких метрах от площади Ленина.
Причиной конфликта стало дорожно-транспортное происшествие на улице Депутатской.В центре Новосибирска ночью 7 января произошла массовая драка: два автомобиля столкнулись на улице Депутатской практически в нескольких метрах от площади Ленина.
Свежие комментарии