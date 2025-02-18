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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Изобразительное искусство в группе №4.

Изобразительное искусство в группе №4.

Аппликация с элементами рисования - увлекательнейшее занятие и, к тому же, весьма полезное. В нашем детском саду, создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети испытывают положительные эмоции.

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