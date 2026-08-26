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Регионы России

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Россия обвиняет Евросоюз и НАТО в разжигании конфликта вокруг Украины

Россия обвиняет Евросоюз и НАТО в разжигании конфликта вокруг Украины

Деструктивные действия Евросоюза и НАТО, способствующие эскалации вооружённого конфликта вокруг Украины, создают угрозу миру и безопасности в Евразии, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью агентству РИА Новости.

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