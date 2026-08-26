Россия обвиняет Евросоюз и НАТО в разжигании конфликта вокруг Украины

Деструктивные действия Евросоюза и НАТО, способствующие эскалации вооружённого конфликта вокруг Украины, создают угрозу миру и безопасности в Евразии, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью агентству РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии