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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Филадельфии» Шоу о 3:2 с «Бостоном»: «Федотов был великолепен. Он большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как игрок выходит на него, и думаешь: «Куда же ты собираешься бросать?»

Вратарь отразил 25 из 27 бросков в выставочном матче с «Бостоном» (3:2 ОТ). «Иван был великолепен. Сделал несколько важных сэйвов.

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