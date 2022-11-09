В Урванском районе Кабардино-Балкарии сотрудники полиции и представители Общественного совета провели для школьников «День открытых дверей»

Сотрудники ОМВД России по Урванскому району совместно с председателем Общественного совета при отделе Суфьяном Хамизовым организовали для школьников «День открытых дверей».
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии