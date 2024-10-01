Альберт Куршутов: Совместно с сотрудниками ООО «К-телеком» провели рабочую поездку, в ходе которой оценили состояние...

Совместно с сотрудниками ООО «К-телеком» провели рабочую поездку, в ходе которой оценили состояние бесшовного покрытия мобильной связи на ключевых автомобильных трассах нашего региона и обсудили вопросы повышения качества услуг мобильной связи для жителей и гостей Республики.