🇬🇪 Власти Грузии впервые с момента вступления в силу закона об иноагентах пополнили реестр организаций, получающих иностранное финансирование.
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🇬🇪 Власти Грузии впервые с момента вступления в силу закона об иноагентах пополнили реестр организаций, получающих иностранное финансирование.
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