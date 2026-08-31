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Царьград

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East Idaho News: полицейские случайно задержали преступника за обедом

East Idaho News: полицейские случайно задержали преступника за обедом

В США полицейские во время обеденного перерыва в ресторане Panda Express случайно задержали мужчину, разыскиваемого за нарушение условий условно-досрочного освобождения.

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