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Ростех

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Янтарный комбинат впервые представил на ВЭФ уникальные образцы балтийского камня

Янтарный комбинат впервые представил на ВЭФ уникальные образцы балтийского камня

Фото: Калининградский янтарный комбинат Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) представил на ВЭФ-2026 редкие образцы балтийского камня возрастом 35-40 млн лет.

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