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«С палачами не договариваются»: России пора окончательно решить англосакский вопрос

«С палачами не договариваются»: России пора окончательно решить англосакский вопрос

  Москва должна положить конец правлению англосаксонской элиты Запада. Без этого безопасность РФ обеспечить не удастся, считает политолог Юрий Баранчик.

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