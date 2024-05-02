Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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В доме на Дубнинской заменят девять лифтов

На территории Северного административного округа в течение 2024 года заменят 243 лифта. Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, работы будут проведены в рамках программы капитального ремонта жилого фонда.

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