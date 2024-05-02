В доме на Дубнинской заменят девять лифтов

На территории Северного административного округа в течение 2024 года заменят 243 лифта. Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, работы будут проведены в рамках программы капитального ремонта жилого фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии