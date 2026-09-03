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Юрий Селиванов: Когда занавес вот-вот упадет

Юрий Селиванов: Когда занавес вот-вот упадет

Германские наемники западного глобализма предпринимают последнюю попытку удержаться на поверхности событий перед тем, как их неизбежно смоет за борт истории волна перемен  Изображение сгенерировано ИИ Опереточная «российская провокация»  в Лейпциге, от которой не случилось даже царапин (притом, что немецкие снаряды и ракеты убили уже немало русских людей),  вкупе с ее опереточным «разоблачением» (с мутными тенями неких «российско-подданных», бесследно растворившихся во мраке ночи),  была оперативно дополнена не менее смехотворным «обстрелом» немецкой электроподстанции с помощью … пиротехники для праздничных фейерверков, «надежной, как швейцарские часы».

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