Германские наемники западного глобализма предпринимают последнюю попытку удержаться на поверхности событий перед тем, как их неизбежно смоет за борт истории волна перемен Изображение сгенерировано ИИ Опереточная «российская провокация» в Лейпциге, от которой не случилось даже царапин (притом, что немецкие снаряды и ракеты убили уже немало русских людей), вкупе с ее опереточным «разоблачением» (с мутными тенями неких «российско-подданных», бесследно растворившихся во мраке ночи), была оперативно дополнена не менее смехотворным «обстрелом» немецкой электроподстанции с помощью … пиротехники для праздничных фейерверков, «надежной, как швейцарские часы».