Миллер заявил, что европейские страны отказались от российского газа только на словах

Европейские страны, заявившие об отказе от российского газа, продолжают его получать. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину для телеканала «Россия 1», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале .
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