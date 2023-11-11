Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Миллер заявил, что европейские страны отказались от российского газа только на словах

Миллер заявил, что европейские страны отказались от российского газа только на словах

Европейские страны, заявившие об отказе от российского газа, продолжают его получать. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину для телеканала «Россия 1», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале .

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