Россия увеличила поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку»

Россия увеличила поставки газа в страны Евросоюза по газопроводу «Турецкий поток». В период с января по апрель они выросли на 38% в годовом выражении, следует из данных европейской сети операторов газотранспортных систем.
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