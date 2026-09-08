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Нардеп ВРУ: ожидания не оправдались, условия мира оказались более жёсткими

Нардеп ВРУ: ожидания не оправдались, условия мира оказались более жёсткими Ожидания Киева от визита американской переговорной делегации не оп.

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