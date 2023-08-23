☭КОМПАС

51 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Никитин
    Китай поставляет дроны укропам. Разорвём отношения? Или это другое?)Азербайджан, Каза...
  • star
    Уважаю Е.Сатановского.Каждая его статья- не в бровь ,а в глаз.И самое главное созвучна многим простым россиянамИ снова об отвлеч...
  • Николай Артамонов
    У казахстана Очень Много Российской земли.Наверное пример украины его Ничему не учит!!!Азербайджан, Каза...

Накануне Дня государственного флага мигрант сжёг российский флаг в Одинцове

Накануне Дня государственного флага мигрант сжёг российский флаг в Одинцове

Называемый в сети "иракским блогером" мигрант под овации русофобской аудитории в Одинцове на видео сжег российский триколор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина Мироненко
Вот и задалась тем же вопросом
Ответить
5 час.
александр муравьев
Посадить и надолго. Не афишируя.
Ответить
2 час.
star
езжай в Одинцово ,найди этого гаденыша и скажи ему-ай-ай.МОЖЕТ ЗА ЭТО ОТВЕЧАЮТ ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ,МОЖЕТ ОНИ ОТВЕТЯТ ТЕБЕ?
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх