Накануне Дня государственного флага мигрант сжёг российский флаг в Одинцове

☭КОМПАСПодписатьсяНакануне Дня государственного флага мигрант сжёг российский флаг в Одинцове Называемый в сети "иракским блогером" мигрант под овации русофобской аудитории в Одинцове на видео сжег российский триколор.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВалентина МироненкоВот и задалась тем же вопросомОтветить5 час.александр муравьевПосадить и надолго. Не афишируя.Ответить2 час.starезжай в Одинцово ,найди этого гаденыша и скажи ему-ай-ай.МОЖЕТ ЗА ЭТО ОТВЕЧАЮТ ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ,МОЖЕТ ОНИ ОТВЕТЯТ ТЕБЕ?Ответить49 мин.
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