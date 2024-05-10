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Мы соседи по планете

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Гиперреалистичные рисунки цветными карандашами от Лены Литвин

Гиперреалистичные рисунки цветными карандашами от Лены Литвин

Гиперреалистичные портреты российской художницы Алены Литвин заставят вас протереть глаза от изумления: неужели ЭТО нарисовано обычными карандашами?! Портреты получаются невероятно детальными, а люди на них выглядят совсем как живые.

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Александр Забобонин
ТАЛАНТ!!!
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