«Люди боятся, что их не будут лечить»: орловчанка рассказала о страхах онкопациентов

Жительница посёлка Хомутово Орловской области Елена Г. рассказала о попытках дозвониться до регионального Департамента здравоохранения и Орёлфармации, чтобы получить хоть какую-то ясность по рецептурному препарату для онкобольной матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии