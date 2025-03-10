В Брно эвакуируют целый квартал из-за обнаруженной бомбы

В связи с обнаружением предмета, похожего на бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженного во время зеляных работ, эвакуацию нескольких сотен человек из жилого района Богунице в чешском городе Брно начали власти города, заявил 10 марта представитель полиции Богумил Малашек журналистам.