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Татар-информ

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В Белоруссии пройдет форум, учрежденный по инициативе Свияжска

В Белоруссии пройдет форум, учрежденный по инициативе Свияжска

Международный круглый стол «Музеи и туризм» пройдет 17–18 сентября в Несвижском замке в Белоруссии. Форум, который объединит специалистов музейного сообщества России и Белоруссии, был учрежден в 2024 году по инициативе Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

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