В Нижнекамске кафе «Бахор» закрыли за санитарные нарушения

Кафе «Бахор» в Нижнекамске закрыли за санитарные нарушения. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, во время проверки в кафе выяснилось, что в заведении отсутствует раковина для мытья рук сотрудников, работники допускались к работе без медосмотра, а продукты и сырье хранятся с нарушением правил.
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