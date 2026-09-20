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Мы соседи по планете

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Его не знают только в лицо: Хавьер Ботет — актер, играющий монстров

Его не знают только в лицо: Хавьер Ботет — актер, играющий монстров

Многие считают, что эра компьютерной графики максимально упростила работу кинематографистам, раз и навсегда решив проблему создания монстров, инопланетян и фантастических созданий.

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