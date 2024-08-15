Сладков: боевики в Курской области могут действовать в гражданской одежде

Украинские боевики в Курской области могут действовать, переодевшись в гражданскую одежду или в российскую военную форму, именно режим КТО в регионе позволяет определять и уничтожать противника, сообщил репортёр ВГТРК Александр Сладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии