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Сладков: боевики в Курской области могут действовать в гражданской одежде

Сладков: боевики в Курской области могут действовать в гражданской одежде

Украинские боевики в Курской области могут действовать, переодевшись в гражданскую одежду или в российскую военную форму, именно режим КТО в регионе позволяет определять и уничтожать противника, сообщил репортёр ВГТРК Александр Сладков.

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