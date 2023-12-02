Население Лисичанска (ЛНР) составляет около 40% от довоенного уровня – вице-премьер Татарстана

Население освобожденного в прошлом году города Лисичанск, который входит в состав Северодонецкой агломерации на Луганщине, на данный момент составляет 37 тысяч человек, что составляет около 40% от довоенного уровня.
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