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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о слухах про обмен Толчинского: «Интриги мадридского двора какие-то. Это спекуляции. Мы довольны составом СКА, всеми игроками»

«Это тоже спекуляции, это какие-то интриги мадридского двора. Мы довольны нашим составом, всеми нашими игроками.

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