Виктории Боне предсказывают уродство после пластики

Модель Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию. 43-летняя Виктория Боня на днях приняла решение больше не показывать свое лицо подписчикам, пока не спадет отек после пластической операции и она не превратится в писаную красавицу.
Модель Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию. 43-летняя Виктория Боня на днях приняла решение больше не показывать свое лицо подписчикам, пока не спадет отек после пластической операции и она не превратится в писаную красавицу.
Свежие комментарии