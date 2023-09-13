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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Виктории Боне предсказывают уродство после пластики

Модель Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию. 43-летняя Виктория Боня на днях приняла решение больше не показывать свое лицо подписчикам, пока не спадет отек после пластической операции и она не превратится в писаную красавицу.

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