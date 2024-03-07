Россельхознадзор раскрыл преступную схему с «фантомными» молочными продуктами

В Санкт-Петербурге обнаружена фирма, которая по разработанной преступной схеме осуществляла поставки фальсифицированной молочной продукции в детские сады и школы Оренбургской области, используя «фантомные склады».
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