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Россельхознадзор раскрыл преступную схему с «фантомными» молочными продуктами

Россельхознадзор раскрыл преступную схему с «фантомными» молочными продуктами

В Санкт-Петербурге обнаружена фирма, которая по разработанной преступной схеме осуществляла поставки фальсифицированной молочной продукции в детские сады и школы Оренбургской области, используя «фантомные склады».

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