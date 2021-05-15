Государственные бонды Белоруссии на 100 млрд рублей появятся на российской бирже

Белорусские облигации в размере 100 млрд рублей вскоре выйдут на рынок РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство будет размещать государственные облигации в размере 100 млрд рублей на фондовом рынке Российской Федерации.