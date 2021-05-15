Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Латвийские нацисты и недобитые эсэсовцы постоянно ведут себя по бандитски, поэтому по логике их столичного мэра, нужн...Мэр столицы Латви...
  • Андрей
    А за что? Я всегда говорил,что крыс надо отстреливать,а тут осечка,просто повторить для надежности!!!!!Акционист Крисеви...
  • Alex Немо
    Воронежская область, 50 км от Воронежа. Ага, до участка довели и дальше никого не волнует. 15 метров от забора вн...Президент России ...

Государственные бонды Белоруссии на 100 млрд рублей появятся на российской бирже

Государственные бонды Белоруссии на 100 млрд рублей появятся на российской бирже

Белорусские облигации в размере 100 млрд рублей вскоре выйдут на рынок РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство будет размещать государственные облигации в размере 100 млрд рублей на фондовом рынке Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх