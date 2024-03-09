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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роша – 1-й после Игнашевича центральный защитник ЦСКА, сделавший дубль в матче РПЛ

Последний игрок, кому это удавалось в Мир РПЛ – хавбек «Зенита» Александр Ерохин, сделавший покер в мае 2018 года против СКА Хабаровск (6:0).

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