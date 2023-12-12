Какой сегодня праздник: 12 декабря – День Конституции России

День Конституции России – знаменательная дата, которая ежегодно отмечается 12 декабря. Праздник имеет важное значение для страны, поскольку отражает основы ее государственности и закрепляет принципы, на которых строится современное российское общество.
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