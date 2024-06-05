Якушев озвучил результаты развития УрФО

На пленарной сессии Урало-Сибирского макрорегиона, которая прошла в рамках выставки «Россия», Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, рассказал об экономическом развитии региона.
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