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Бизнес журнал. Урал

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Якушев озвучил результаты развития УрФО

Якушев озвучил результаты развития УрФО

На пленарной сессии Урало-Сибирского макрорегиона, которая прошла в рамках выставки «Россия», Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, рассказал об экономическом развитии региона.

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