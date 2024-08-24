В ООН отреагировали на сообщения о бойцах ЧВК с минометом на детской площадке

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировали сообщения о бойцах американской частной военной компании Forward Observations Group (ЧВК FOG), разместившихся с минометом у детской площадки в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии