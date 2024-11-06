Fox News: Трамп получил 267 голосов выборщиков, для победы нужно ещё три голоса

Телеканал Fox News, ссылаясь на свои расчёты, указывает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже достиг отметки 267 голосов выборщиков и для победы ему нужно ещё всего лишь три голоса.
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