❗️Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом По предварительным данным, в районе села Новоивановка водитель автомобиля BMW выехал на «встречку», где столкнулся с рейсовым автобусом.
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❗️Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом По предварительным данным, в районе села Новоивановка водитель автомобиля BMW выехал на «встречку», где столкнулся с рейсовым автобусом.