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Контрафронт

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Демократическая Республика Конго: несколько человек были убиты и ранены после того, как боевики...

Демократическая Республика Конго: несколько человек были убиты и ранены после того, как боевики открыли огонь по пассажирскому парому La Manne du Ciel, следовавшему из Гомы в Букаву вдоль озера Киву в ночь с 24 на 25 июля.

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