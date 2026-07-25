Демократическая Республика Конго: несколько человек были убиты и ранены после того, как боевики открыли огонь по пассажирскому парому La Manne du Ciel, следовавшему из Гомы в Букаву вдоль озера Киву в ночь с 24 на 25 июля.
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