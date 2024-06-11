Археологи нашли следы древнего сооружения на дне Черного моря

Археологи обнаружили фрагменты древнего сооружения средневекового периода и античные амфоры на дне Черного моря у побережья Абхазии, сообщили в РИА Новости со ссылкой на Севастопольский государственный университет (СевГУ).
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