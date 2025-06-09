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Чемпион России по биатлону: «С осени следил за каждой шайбой Овечкина»

Чемпион России по биатлону: «С осени следил за каждой шайбой Овечкина»

Чемпион России по биатлону Кирилл Бажин в интервью корреспонденту Sport24 Виктории Дмитриевой рассказал о своей любимой хоккейной команде, а также о том, что пристально следил за погоней Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

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