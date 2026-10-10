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Мировое обозрение

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«Мы очень счастливы»: Трамп признал, что США нуждались в сделке с Россией, и поблагодарил Путина

«Мы очень счастливы»: Трамп признал, что США нуждались в сделке с Россией, и поблагодарил Путина

Главное в тезисах: Признание в Белом доме: Дональд Трамп публично заявил, что США нуждались в поставках российского дизеля, и поблагодарил Владимира Путина за сделку.

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