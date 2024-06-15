Тульский сельхозколледж закупает беспилотник за 8,2 млн рублей

«Тульский сельскохозяйственный колледж» закупит для своих нужд беспилотник за 8,2 миллиона рублей.ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж» закупит для своих нужд беспилотник за 8,2 миллиона рублей с целью обработки цветных фотографий.