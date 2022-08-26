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Байден высказался про обыски ФБР в имении Трампа

Байден высказался про обыски ФБР в имении Трампа

Президент США Джо Байден, комментируя обыски ФБР в имении экс-главы государства Дональда Трампа, заявил, что допускает возможность при определенных условиях проводить работу с секретными документами вне служебных помещений, передает РИА Новости.

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