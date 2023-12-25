Новогодние подарки по знаку зодиака, что дарить в 2024 году Татьяна СергееваПредновогодний шопинг – это не просто поход по магазинам, это настоящее искусство, которое, согласно астрологу из Екатеринбурга Марии Кучмы, может быть невероятно успешным, если следовать указаниям звезд.
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