Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС России поразили оборонные заводы в Киеве. Всю ночь в столице Украины гремели взрывы. Что еще известно?

ВС России поразили оборонные заводы в Киеве. Всю ночь в столице Украины гремели взрывы. Что еще известно?

В ночь на 1 августа Вооруженные силы (ВС) России вновь атаковали Киев. Для ударов по городу применялись баллистические и гиперзвуковые ракеты, было поражено несколько целей, включая энергетические объекты.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Убейте гадину! Убейте наркофюрера!
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1 м.
Misha Glusch
сносите это гадючье гнездо кварталами...
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1 м.