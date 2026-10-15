Риск заболеть гриппом у привитого человека в 150 раз ниже, чем у невакцинированных граждан. Кроме того, вакцина почти на 100 процентов гарантирует защиту от осложнений, сообщил РИА «Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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