Риск заболеть гриппом у привитого человека в 150 раз ниже, чем у невакцинированных граждан. Кроме того, вакцина почти на 100 процентов гарантирует защиту от осложнений, сообщил РИА «Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.