Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Москва экспортирует промышленные товары в 145 стран мира В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что доля столичной продукции в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) России за январь – сентябрь 2023 года составляет около 17%.