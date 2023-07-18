Сила в правде

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Как видят враги

Как видят враги

Так получилось, что за последнее время встретился, поговорил, даже выпил по сто грамм с несколькими американцами, англичанами, французами, немцами, поляками, греками, а также прошитыми и не прошитыми русскими (которые за бандеровский режим).

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