Как видят враги

Так получилось, что за последнее время встретился, поговорил, даже выпил по сто грамм с несколькими американцами, англичанами, французами, немцами, поляками, греками, а также прошитыми и не прошитыми русскими (которые за бандеровский режим).
Так получилось, что за последнее время встретился, поговорил, даже выпил по сто грамм с несколькими американцами, англичанами, французами, немцами, поляками, греками, а также прошитыми и не прошитыми русскими (которые за бандеровский режим).
Свежие комментарии