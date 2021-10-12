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Три знака Зодиака кардинально изменят жизнь в октябре: чей дом посетит счастье

Три знака Зодиака кардинально изменят жизнь в октябре: чей дом посетит счастье

Гороскоп на октябрь 2021 года говорит, что первая неделя месяца будет не самая комфортная в плане личных отношений, но с середины октября ситуация изменится, ведь Венера перейдет в знак Стрельца.

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