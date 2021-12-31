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Владимир Путин через военных передал второе письмо в Сирию

Владимир Путин через военных передал второе письмо в Сирию

Президент России Владимир Путин передал через военных письмо в Сирию. Это второе ответное послание.Адресат письма - девятилетняя девочка из Латакии Иман Али.

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