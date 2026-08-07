Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Прячутся за гражданскими, но мы бьём по цепочке: как ВС РФ выбивают врага из системы технического снабжения?

Прячутся за гражданскими, но мы бьём по цепочке: как ВС РФ выбивают врага из системы технического снабжения?

Как пояснил в комментарии RuNews24.ru заместитель Председателя Тамбовской городской Думы, Председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Тамбовской области Андрей Сапрыкин, комплексные и оперативные удары Вооруженных Сил России создают условия для паралича снабжения подразделений киевского режима.

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