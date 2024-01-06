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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Аспиналл: «Хочу быть лучшим и драться с лучшими»

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Миочич останется главным претендентом на чемпионский пояс, принадлежащий Джону Джонсу.

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